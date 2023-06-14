شمس عن أصعب موقف تعرضت له: واحد خد بنات ڤيلا في العبور ونصب عليهم باسمي

كشفت الفنانة شمس، في تصريحات تليفزيونية عن أصعب موقف تعرضت له بسبب شاب في الوسط الفني.

حيث قالت: “كتبوا عليا إن أنا نصابة ونصبت عليهم بـ 3000 جنيه.. إن أنا روحت التصوير وخدت الفلوس والعربون وما رضيتش إن أنا أرجع العربون.. اللي حصل إن أنا كنت بعمل فيلم وجولي ناس ستوديو مصر وفضلوا مصممين قاعدين طول اليوم.. الناس دي كانوا في مسلسل “ولاد إمبابة” بيصوروا معايا ممكن نتصور معاكي يا أستاذة.. فجالي حد أنا اللي اتصورت معاكي وإحنا بنعمل فيلم وشباب وعايزينك تقفي معانا”.

وأضافت: “فروحت لغاية العبور جم خدوني من المهندسين بعد ما خلصت تصوير الساعة 6 الصبح.. جم خدوني 9 من المهندسين.. أولًا اللي رايح مش عارف المكان وبعدين روحت لقيت 25 بنت وولد قاعدين بياكلوا وكاميرا.. الكاميرا اللي هي بتاعت التصوير العادية وكشاف نور وقالولي ڤيلا ومش ڤيلا وتصوير وهتروحي تلاقي الأستاذ عبد الله مشرف وهتلاقي أحمد عزمي وهتلاقي مدام عايدة رياض.. روحت مالقيتش أي حد من دول”.

وتابعت: “طب أنا هقعد في الأوضة دي مدام عايدة هتقعد فين.. قالولي ما كل يومين واحد فيكوا هيصور.. يعني هنصور كل واحد هيجي.. فأنا طبعًا انهارت.. يعني إيه طب فين الناس دي.. روحت مكلمة حبيبي اللي استحملني في فترة اكتئابي كله إيهاب فهمي.. قولت له يا إيهاب في كذا كذا.. قالي فين اللوكيشن قولتله أنا مش عارفة أنا فين.. قالي قولي لنا عشان نيجي نوقفهم ونبطل اللي بيحصل ده.. أتاريه طلع إن الأخ بيجيب البنات دي وياخد منها فلوس ويقولها إحنا هنعمل فيلم وكله نصب باسم شمس وعايدة رياض وبتاع”.

وأردفت: “كانت غلطة مني أنا مينفعش عشان أرجع وأتواجد أروح عمل كده.. بس اتصدمت دي صدمة من الصدمات مثلًا”.