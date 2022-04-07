سهام جلال عن فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية”: أجري كان 1000 جنيه

أسامة مقلد

حلت الفنانة سهام جلال، ضيفة على الإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر”.

سهام جلال عن فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية": أجري كان 1000 جنيه

وتحدثت سهام، خلال الحلقة عن كواليس تصوير فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي عرض عام 1998، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وقالت سهام، عن الفيلم أن هناك مشهد جمعها بالفنان أحمد السقا تم إعادته 20 مرة، مما تسبب في غضب سعيد حامد، مخرج الفيلم بسبب إهدار الخام.

وأشارت سهام، إلى أن هذا المشهد عند عرض الفيلم تسبب في غضب خطيبها الذي حضر يوم الافتتاح مع أحد أصدقائه، وعندما جاء هذا المشهد اختبأت تحت الكرسي، لتكتشف بعدها أن خطيبها غادر قاعة السينما، وتسبب المشهد في مشكلة لها مع خطيبها الذي صالحها بعد شهرين.

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وأضافت سهام، أن بعد نجاح “صعيدي في الجامعة الأمريكية” عرض عليها الكثير من أدوار الإغراء، وكان أجرها في الفيلم الذي أصبح من علامات السينما المصرية 1000 جنيه فقط.

فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” بطولة: محمد هنيدي، ومنى زكي، وغادة عادل، وأحمد السقا، وطارق لطفي، وهاني رمزي، وأميرة فتحي، وفتحي عبد الوهاب، وسهام جلال، وهشام المليجي، من تأليف: مدحت العدل، وإنتاج: العدل جروب، وإخراج: سعيد حامد.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.



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