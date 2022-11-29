التعليم: إزالة المباني والحوائط التي مر عليها 15 عامًا في المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بتشكيل 53 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية للمرور على جميع المدارس على مستوى المحافظات وخاصة المدارسة التي قد مضى على إنشائها أكثر من 15 عامًا.

إزالة حوائط المدارس

أوضحت الوزارة من خلال الخطاب التي قامت بإرساله إلى المديريات التعليمية أن التقرير النهائي للجان الفرعية حيث إنها أوصت بإزالة الحوائط والمباني والأسوار العشوائية داخل المدارس، فقد تم تحديد 1020 مدرسة ضمن المرحلة العاجلة، ولم يقتصر القرار على الحوائط فقط؛ بل لجميع المباني والأسوار سواء كانت من الصاج أو الحديد أو الخشب.

كذلك فكان القرار شاملاً للأبواب والفواصل الحديدية الموجودة على السلالم والطرقات سواء داخل أو خارج المبنى، كما وجهت الوزارة على جميع المديريات بضرورة الالتزام بتطبيق كافة التوصيات التي أقرتها اللجان الفرعية في تقريرها وكذلك المدارس والإدارات التعليمية.

وزير التعليم يوضح مواصفات امتحانات الثانوية العامة

أوضح الوزير أن الوزارة تحرص على أن توضح للطلاب مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة مما يساعد في تحقيق تكافؤ الفرص، كما أنه أشار أن على الطلاب الاجتهاد والمذاكرة الجيدة للاستعداد للامتحانات وأوضح أنه سيتيح نموذج امتحان تدريبي على موقع الوزارة بعد منتصف العام الدراسي.

كذلك فإن الوزارة ستتيح روابط للمواد الدراسية ذات الصلة بالمفاهيم والموضوعات الأساسية من أجل مساعدة الطلاب على تحصيل المعلومات من خلال مصادر متعددة، كما قال الوزير أن امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لعام 2022 – 2023 ستكون على نظام الأوبن بوك، ويتم توزيع كتيب المفاهيم ليساعد الطلاب في الإجابة أثناء أداء الامتحانات، كذلك فإن الطالب يستلم كراسة أسئلة وأخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية وبابل شيت.