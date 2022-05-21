“بعد رحيله”.. معلومات قد لا تعرفها عن سمير صبري: تبناه عبد الحليم حافظ.. واسمه الحقيقي محمد

رحل عن عالمنا أمس الجمعة الموافق 20 مايو 2022، الفنان الكبير سمير صبري، عن عمر ناهز 85 عامًا، داخل فندق ماريوت القاهرة بعد صراع مع مرض القلب.

ويعتبر الفنان الراحل سمير صبري، أحد أبرز نجوم السينما في الستينيات والسبعينيات، بالإضافة إلى بصمته المميزة كمذيع بالإذاعة ومقدم برامج متنوعة في التليفزيون.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنان الراحل سمير صبري: