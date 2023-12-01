“في أحدث ظهور لها”.. رانيا يوسف تحتفل بـ عيد ميلادها الـ 50.. الجمهور يُعلق: «50 عاماً عنوانها التصالح مع النفس والثقة والثبات وحب النفس»

قامت الفنانة الجميلة رانيا يوسف، بمشاركة جمهورها ومُحبيها بمجموعة من الصور لها، أثناء إحتفالها بعيد ميلادها الـ 50، وعلقت قائلة: “الحمد لله.. مُتفائلة ومُمتنة.. 50.. سنوات الشباب”.

صور مجمعة للفنانة رانيا يوسف من أعمالها الفنية، وصورة لها من حسابها الرسمي على "انستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وظهرت الفنانة، بالصور التي نشرتها خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، في أحد المطاعم الفاخرة مرتدية معطفاً من الفرو، ولمت شعرها من الأمام ورفعته للأعلى، ووضعت بعض المكياج البسيط الذي يتناسب مع الإطلالة، وكانت جالسة على الترابيزة الخاصة بها وأمامها قطعة حلوى موجود بها شمعة واحدة.

وعلى الفور انهالت التعليقات على رانيا، والتي كانت أغلبها إعجاب ومُعايدة حيث علق مُتابع: “كل سنة وإنتي طيبة وانتي حبيبتي.. ربنا يسعدك ويوفقك”، وقال ثان: “50 عاماً عنوانها التصالح مع النفس والثقة والثبات والنجاح وحب النفس.. رانيا يوسف من أكتر الشخصيات اللي بحبها في حياتي كلها”، وقال آخر: “كل سنة وحضرتك طيبة وعقبال مية سنة”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة رانيا يوسف كشفت مؤخراً عن رأيها في المساكنة، في حال قررت ابنتها أن تخوض مثل هذه التجربة، وأكدت بأنها لن تقوم بالتدخل في قرارتها مهما حدث.

وأشارت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “كتاب الشهرة”، والذي يقوم بتقديمة الإعلامي علي ياسين، والمُذاع عبر شاشة “الجديد”، موضحة: “مش ممكن أتدخل في قرارها، وحتى لو رفضت هى هتعمل اللي في دماغها.. رفضي أو موافقتي مش هتأثر على قرارتها.. هتعمل اللي هى عاوزاه”.

وكشفت رانيا، عن أنها لا يمكن أن تعيش مثل هذه التجربة لأن العادات والتقاليد وتربيتها تمنعها من ذلك الأمر، وأنها تعيش حالياً دون التفكير بالزواج ولا تعيش قصة حب، وكل ما تشعر به بالوقت الحالي حالة من الإعجاب فقط.

وأثناء اللقاء، أوضحت رانيا بأنها سوف تقوم بدعم ابنتيها بأي قرار في حياتهما، حتى وإن كان هذا القرار تحول جنسي لرجل، وأن كل ما يشغلها راحتهما.