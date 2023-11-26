“أنا بعشق الرجالة الكبار في السن”.. رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش: «ساعتها كان عندي 18 سنة وكنت شغالة مضيفة جوية وأنا بحب أفضح المُتحرش»

كشفت الفنانة الجميلة رانيا يوسف، كواليس من حياتها الشخصية وأنها تحرضت للتحرش عندما كانت صغيرة، وتحدثت عن والدها وأشارت بأنه لم يكن قاسياً معها بحكم مهنته، والذي كان يعمل “ضابط بسلاح المشاة”، وأنها كانت دائمة التحدث معه في الكثير من أمور حياتها ويترك لها حرية الإختيار، كما أنه عوضها غياب والدتها في حياتها.

صور مجمعة للفنانة رانيا يوسف من أعمالها الفنية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها ببرنامج “كتاب الشهرة”، والذي يقوم بتقديمة الإعلامي علي ياسين، والمُذاع عبر شاشة “الجديد” اللبنانية، موضحة: “أنا بحب الرجالة الكبار في السن وبعشقهم، ومش ممكن أشارك أي حد أسراري في الماضي، ولكن دلوقتي بشارك بناتي وده علشان يتعلموا مني”.

وحينما سؤلت رانيا يوسف عن تعرضها للتحرش، ردت: “ده حصل معايا لما كان عندي 18 سنة، والغريب إنه حصل من شخص كان مُقرب ليا، وعلى فكرة أنا إتعودت إني أفضح المتحرش، وبلوم عليه تحت أي ظرف وحتى وإن كان السبب غير منطقي، ومهما كانت الواحدة منا لابسة إيه، مش المفروض إن حد يضايقها أو يتحرش بيها”.

وأضافت: “وساعتها كنت في رحلة من الرحلات، وده لما كنت بشتغل مضيفة جوية، وده كان بجانب الدراسة وعملي بالفن.. وقتها حصل ليا موقف مش لطيف خالص، وبجد حاجة مش كويسة وتكسف.. وفي النهاية المُتحرش شخص مريض نفسي”.

كما كشفت رانيا عن رأيها في تعدد الزوجات، موضحة: “مش ممكن أقبل أكون ضرة ولا حد يتجوز عليا، وده لأن القصة كلها إن مشاعر ست تانية بتتأذي، وأنا مش بحب إن حد يتأذي بسببي ولا واحدة تانية تأذيني حتى ولو حبيت الشخص ده”.

وأنهت حديثها: “وأنا من فترة كان في مشروع جواز والشخص اللي هتجوزه كان مُرتبط وواخد قرار بالإنفصال قبل ما يعرفني، وبعد ما اتعرفنا على بعض تقريباً هى خدت خبر وقررت إنها تصلح علاقتها بزوجها، وساعتها أنا رفضت إني أكون السبب في خراب البيوت وبعدت في الحال ومن غير ما أفكر”.