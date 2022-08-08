رانيا يوسف تثير ضجة برقصها في الجونة.. والجمهور: اتقي الله إحنا في أيام مفترجة!

أثارت الفنانة رانيا يوسف، ضجة كبيرة خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشرها مقطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة، الملحقة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

وهو الفيديو الذي ظهرت فيه رانيا، وهي ترقص على أغنية أجنبية خلال قضاء عطلتها الصيفية في مدينة الجونة بالبحر الأحمر.

وأثار الفيديو غضب المتابعين بشدة، مما عرضها لموجة شديدة من الانتقادات التي ظهرت من خلال تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والتي جاءت كالتالي: “مش ناوية تتهدي بقى”، و”اتقي الله احنا في ايام مفترجة”، و”ربنا يهديكي”.

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف، يعرض لها حاليًا مسلسل “شارع 9” يوميًا في تمام الساعة السابعة مساءً عبر قناة “المحور” الفضائية.

وهو المسلسل الذي شهد تأجيله أكثر من مرة، بسبب حدوث خلافات بين فريق العمل خلال الفترة الماضية.

“شارع 9” بطولة: رانيا يوسف، ونرمين الفقي، ونضال الشافعي، ومحمود عبد المغني، وياسر علي ماهر، وهدى الأتربي، وسميرة صدقي، وأحمد سلامة، وصبا الرافعي، وحسام فارس، من تأليف: حسين مصطفى محرم، وإخراج: محمد عبد الخالق.