رانيا يوسف: لو اتجوزت رجل أعمال ممكن أخليه ينتجلي بعد ربع ساعة

أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلًا واسعًا على السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهورها في برومو أحد البرامج التليفزيونية المقرر عرضها في الموسم الرمضاني المقبل.

وهو البرنامج الذي حلت فيه رانيا يوسف، ضيفة في إحدى حلقاته، وصرحت خلال اللقاء قائلة: “مدام نادية الجندي مش مقياس النجومية.. ولو اتجوزت منتج أو رجل أعمال ممكن أخليه ينتجلي بعد ربع ساعة”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف، مسلسل “عالم تاني” الذي عرض في يناير الماضي.

“عالم تاني” بطولة: رانيا يوسف، ونضال الشافعي، وفريال يوسف، وفراس سعيد، وسميرة صدقي، وصوفية، وتميم عبده، وإلهام عبد البديع، ومروة عبد المنعم، وحسام فارس، وأيمن عزب، ومصطفى حشيش، من تأليف: إسلام يوسف، وإخراج: عبد العزيز حشاد.

كانت الفنانة رانيا يوسف، قد انتهت مؤخرًا من تصوير فيلمها الجديد “ورد ريحان”، حيث نشرت صورة من كواليس العمل، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “آخر يوم تصوير في فيلم ورد ريحان”.

وهو الفيلم الذي تدور أحداثه في إطار تشويقي، وتم تصوير عدد من مشاهده في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ومن المقرر أن يتم طرحه في السينمات خلال الفترة المقبلة.

فيلم “ورد ريحان” بطولة: رانيا يوسف، وأحمد الفيشاوي، ونانسي صلاح، وعمرو عبد العزيز، ونبيل عيسي، من تأليف وإخراج: محمد نبيل.