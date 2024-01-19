“كايلا اتربت في بيت بتشوفه كله على التلفزيون”.. رامي رضوان عن عمل ابنته “كايلا” بالتمثيل: «الموضوع بالنسبة ليها مسألة وقت وتظهر على الشاشة»

كشف الإعلامي رامي رضوان، موقفه من عمل ابنته “كايلا” بالتمثيل، وأكد بأنه ليس لديه مانع خصوصاً وأنها تعمل بجانب والدتها الفنانة دنيا سمير غانم، كما تحدث عن تجربتها مع والدتها بمسلسل “جت سليمة”، والذي تم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني للعام الماضي.

صور مجمعة للإعلامي رامي رضوان من موقع "أوقاتك"، وصور لزوجته دنيا سمير غانم وابنته كايلا من مسلسل "جت سليمة"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكد الإعلامي، أثناء لقائه مع “ET بالعربي”: “بنتي كايلا اتربت في بيت بتشوفه كله على شاشة التليفزيون، فالموضوع بالنسبة ليها مسألة وقت مش أكتر وتظهر على الشاشة، وبجد أنا معنديش مانع إنها تعيد تجربة التمثيل مرة تانية، وخصوصاً إنها هتكون مع مامتها وسعيدة.. فأنا أرفض ليه؟”.

وواصل رامي: “وطبعاً أنا أهم حاجة عندي دراستها، ولو العمل بمجال الفن مش هيتعارض مع دراستها فطبعاً مش هيكون عندي مانع خالص، ولكن العمل بالتمثيل مع حد تاني غير مامتها مش مقبول حالياً، وده بإستثناء خالتها إيمي أو زوجها حسن الرداد”.

وحينما سؤل رضوان، عن تواجد ابنته “كايلا” عبر منصات التواصل الإجتماعي في الوقت الحالي، رد: “في كنترول معمول عليها في السوشيال ميديا، وده لإعتبارات كتيرة أولها إن مجال السوشيال ميديا مُتعب جداً، وهى لسه بنوتة صغيرة ونفسية طفلة، ولو لقت شخص كاتب عنها كلام مش كويس زي اللي بنشوفه اليومين دول أكيد نفسيتها هتتأثر، وده طبعاً هيولد عندها فكرة إنه ميفرقش معاها، وبجد أنا مش حابب إنها تتعرض لكده وهى في السن ده”.

وأما عن أعمال رامي القادمة، قال: “حالياً بيتم التحضير لمشروع جديد، وعندي له مجموعة أفكار بس مش ممكن أكشف عنها دلوقتي، وهو مش هيكون برنامج توك شو، وحقيقي هى تجربة جديدة خالص وبتمنى من ربنا إنها تعجب الجمهور”.