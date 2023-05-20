كايلا رامي رضوان ابنة دنيا سمير غانم برفقة فيفي عبده في أحدث ظهور لها: خمسة مواااه

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية، صورة جديدة للفنانة دنيا سمير غانم، وابنتها كايلا رامي رضوان، برفقة الفنانة والراقصة الاستعراضية الكبيرة فيفي عبده.

وهي الصورة التي ظهر فيها الجميع وهم يقلدون علامة الكف التي تقوم بها فيفي عبده، وكلمتها الشهيرة “خمسة مواه” التي تستخدمها بسبب معاناتها من الحسد، وفقًا لما قالته في تصريحات تليفزيونية سابقة منذ عدة سنوات.

وشهدت الصورة أحدث ظهور لـ (كايلا) ابنة الفنانة دنيا سمير غانم، والإعلامي رامي رضوان، عقب آخر ظهور لها بعد ظهورها في إحدى حلقات مسلسل “جت سليمة” الذي خاضت به والدتها السباق الرمضاني للعام الحالي.

حيث ظهرت (كايلا) في مشهد برفقة (سليمة) الذي تجسد دورها والدتها خلال أحداث الحلقة الثانية عشر من المسلسل الذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان الماضي، ونال إعجاب محبي دنيا سمير غانم، بشكل كبير.

“جت سليمة” هو مسلسل مكون من 15 حلقة فقط، تدور أحداثه في إطار من الخيال حول (سليمة) التي تدخل مع شقيقها الأصغر (عمر) في عالم غريب وزمن قديم، وتخوض رحلة مليئة بالمفاجآت.

المسلسل بطولة: دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وهالة فاخر، وخالد الصاوي، ومايان السيد، ومحمد ثروت، وسلوى محمد علي، وسامي مغاوري، من تأليف: كريم يوسف، وأشرف نصر، وسامح جمال، وندى عزت، وإخراج: إسلام خيري.