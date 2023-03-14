علا غانم: اكتشفت إني شبكتي فالصو.. وجوزي كان بيبصبص للبنات البيضا والطويلة وأنا سمرا وقصيرة

حلت الفنانة علا غانم، ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد، في أحدث حلقات برنامج “صبايا الشمس” الذي يعرض عبر قناة “الشمس”.

وكشفت علا، خلال اللقاء تفاصيل أزمتها مع زوجها الأخير رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، حيث قالت: “من أول لحظة وأنا تحت خداع وكدبة كبيرة.. سلسلة أكاذييب ابتدت بإني بعد شهرين اكتشفت إني لابسة شبكة فالصو.. وكان رده إن الجواهرجي سرقني”.

وأضافت: “لما كنت بشوفه بيعاكس واحدة بيضا وطويلة كنت بقوله انت اتجوزتني ليه؟ في الأول كنت بعمل نفسي مش واخدة بالي.. بس بعد كده قولتله انت بتبص على واحدة بيضا وطويلة وحاجات عكسي تمامًا وأنا سمرا وقصيرة.. اتجوزتني ليه؟”.

كانت الفنانة علا غانم، قد تصدر اسمها قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الفترة القصيرة الماضية عقب اتهام زوجها بطردها من المنزل في منتصف الليل وسرقة مجوهراتها.

حيث قالت علا، في تصريحات صحفية أنها رفعت منذ فترة طويلة قضية خلع ضد زوجها عبد العزيز لبيب، إلا أن القضية لم تغلق بسبب سفرها المعتاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انهارت من البكاء قائلة: “سرق تليفوناتي والخواتم اللي في إيدي وإيد أمي ودهبي كله.. وخرجني بره بيتي في نص الليل بالروب اللي عليا”.

الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قد أعلنت في 24 يناير الماضي تأجيل الدعوى المقامة من النجمة علا غانم، لخلع زوجها رجل الأعمال الشهير عبد العزيز لبيب؛ للفصل في طلب الرد.

حيث سبق وأقام محاميها عصام قنديل، دعوة خلع عن موكلته الفنانة ضد زوجها؛ للضرر نظرًا لوجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة إكمال العلاقة الزوجية معه.