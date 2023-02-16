نوال الزغبي تكشف حقيقة زواجها

كشفت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة الماضية بشأن زواجها.

ونشرت النجمة الذهبية، عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر” تغريدة حسمت من خلالها الجدل المثار حول ذلك الأمر، قالت فيها: “لم ولن أتزوج”.

جاء ذلك بعد الضجة التي أثيرت خلال الساعات القليلة الماضية، بعد ظهور الفنانة نوال الزغبي، بخاتم الماس، في يدها بالتزامن مع احتفالات عيد الحب، مما أثار حيرة وتساؤلات جمهورها.

نوال الزغبي، هي مطربة لبنانية تحمل الجنسية الكندية، ولدت في 29 يونيو 1971 بمنطقة جبل الديب شرق العاصمة اللبنانية بيروت.

بدأت نوال الزغبي، مشوارها مع الغناء وهي في الخامسة عشرة من عمرها، عندما شاركت في برنامج اكتشاف المواهب اللبناني الشهير “استديو الفن”، وقدمت أول ألبوماتها بعنوان “وحياتي عندك” عام 1992 والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وتعتبر نوال الزغبي، واحدة من أشهر المطربات في العالم العربي، حيث حققت ألبوماتها أعلى المبيعات في الشرق الأوسط.