“مفيش حاجة اسمها صداقة”.. نوال الزغبي خلال تجاربها بالحياة: «الحياة علمتني أن لا أثق في أي شخص»

كشفت المطربة اللبنانية الجميلة نوال الزغبي، عن رأيها بمفهوم الصداقة من خلال تجربتها في الحياة، وأشارت بأن الحياة علمتها ألا تثق بأي شخص بسهولة، وأنه لا يوجد شئ في الحياة يحمل عنوان الصداقة.

صور مجمعة للمطربة اللبنانية نوال الزغبي من موقع "نواعم"، وصورة لها من حسابها الرسمي على "فيس بوك"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت المطربة، خلال تصريحات تليفزيونية: “بعد الخبرة الكبيرة اللي اكتسبتها في حياتي، إتضح ليا إن مفيش حاجة اسمها أصدقاء، ولكن في شئ اسمه أشخاص بتقضي معاهم وقت مُمتع، وبعدها كل واحد فينا بيروح يشوف حالة وخلاص، والحياة علمتني إني لا أثق في أحد مهما كان علاقته بي”.

ومن جانبها، فإن المطربة نوال الزغبي كشفت مؤخراً عن إمكانية زواجها مرة أخرى، وأكدت بأنها لن تقوم بهذه التجربة مرة ثانية إلا بشروطها الخاصة، ومن أهم هذه الشروط أن يكون الشخص المُتقدم لزواجها يستحقها ويُقدر جيداً موهبتها ويعلم طبيعة عملها، وأشارت بأنها إذا قامت بإختيار مطربة لتكريمها سوف تختار المطربة الراحلة نجاة الصغيرة.

وأوضحت نوال، خلال تصريحات تليفزيونية: “ممكن أفكر في تجربة الزواج مرة ثانية، وده قي حالة واحدة إن الشخص اللي عاوز يتجوزني يستحقني، ويقدر طبيعة عملي وموهبتي الفنية، وميكنش عنده نقص في شخصيته علشان يعرف يعيش ويتعامل مع طبيعتي”.

وجديراً بالذكر، بأن اللبنانية نوال الزغبي قامت مؤخراً بطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “فخامة معاليك”، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، والكليب كلمات الشاعر خالد قرناس وألحان ياسر نور وتوزيع الموسيقى هاني ربيع وإخراج فادي حداد.