“بعد أنباء انفصالها عنه”.. نانسي عجرم تحتفل بـ عيد ميلاد زوجها في أحدث ظهور لهما.. الجمهور يُعلق: «إتقوا الله ما بتخافوا يصير معكم مثل ما صار بغزة»

قامت المطربة نانسي عجرم، بالإحتفال بـ عيد ميلاد زوجها الطبيب المعروف فادي الهاشم، والذي يتوافق مع عيد الميلاد المجيد، في أحدث ظهور لها، رداً منها على الكثير من الأنباء التي تم تداولها خلال الفترة الماضية حول انفصالها عنه.

صور مجمعة للمطربة نانسي عجرم من حسابها الرسمي على "فيس بوك"، وصورة لها مع زوجها وابنتها من حسابها الرسمي على "انستجرام"، تم تعديلهم ودمجهم يواسطة نجوم مصرية.

وقامت المطربة، بنشر مقطع فيديو لها برفقة اسرتها عبر خاصية الأستوري خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “إنستجرام”، وعلقت: “في ليلة عيد الميلاد لا نفكر بالغناء من أجل عيد الميلاد وفقط، ولكن لك يا بطلنا عيد ميلاد سعيد”.

وعلى الفور، قام جمهور ومُحبي نانسي ما بين مؤيد ومُعارض بالتعليق على هذه المناسبة، والتي كانت أغلبها بالسلب، حيث علق مُتابع: “البنوته الصغيرة شبه أبوها”، وقال ثان: “لو مش ده اللي هيتعمله عيد ميلاد إمال مين اللي هيتعمله؟، ده شخص قتل علشان بناته ومفكرش إنه ممكن يتسجن وفكر في بناته وبس”، وعلق ثالث: “ويلكم إتقوا الله ما بتخافوا يصير معكم مثل ما صار بغزة”، وعلق آخر: “إن شاء الله يكون آخر عيد له”.

ومن جانبه، فقد قام العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخراً بتداول أنباء حول انفصال المطربة نانسي عجرم عن زوجها فادي الهاشم، بسبب عدم تواجده معها وبناتها بأحد الصور أثناء احتفالها بعيد الميلاد المجيد، الأمر الذي جعل البعض يظن بأنه إنفصل عنها.

وجديراً بالذكر، بأن الفنانة نانسي عجرم شاركت مؤخراًَ بمهرجان البحر الأحمر، وقامت بالغناء بجانب نحبة كبيرة من نجوم الغناء والطرب بمصر والوطن العربي، وسط تفاعل كبير من الحضور.

وشاركت نانسي أيضاً، بحفل روائع “بليغ حمدي” الذي أُقيم مساء الخميس الموافق 9 من شهر نوفمبر الماضي، وظهرت الفنانة خلال الحفل بفستان طويل وأنيق يوجد به فتحة لأعلى الفخذ، والجزء العلوي منه مرصع بالكريستال، والجزء السفلي منه باللون الأسود، والفستان من تصميم “رامون فليب” ويصل سعره إلى نحو 1960 يورو أي ما يُعادل بالمصري نحو 65 ألف جنيه.