منى زكي: مسلسلي حرك المياه الراكدة.. وبستعين بمدربين عشان أظهر بشكل كويس

في مداخلة هاتفية لها مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة” الذي يعرض عبر قناة “ON E”، قالت الفنانة منى زكي، أن مسلسلها الأخير “تحت الوصاية” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، حرك المياه الراكدة.

وأضافت منى: “الموضوع مش بيتعلق بالوصاية والولاية على المال.. لأ الستات بتعاني كتير.. وبتمنى يكون فيه تغيير لبعض القوانين.. والمسلسل هنا بيتكلم عن حدوتة كبيرة وإن فيه أمور سيئة في المجتمع زي إقصاء المرأة من وظايف معينة على سبيل المثال”.

وتابعت: “بيتقفل الباب قدام الست في كذا شغلانة مع إن فيه ستات تقدر تعمل المستحيل وأقويا وبيحاربوا.. والمرأة بتعافر حتى لو كانت بسيطة وبتكتشف قدراتها في نفسها”.

واستكملت: أنا مش بفهم في القانون بس لمستني مسألة الأولاد في المسلسل وقدمت الفكرة كإمرأة.. واتحمست للحالة الإنسانية اللي شوفناها كسيدات”.

وواصلت: “المسلسل خد مجهود كبير أوي والمخرج محمد شاكر خضير كان ليه دور مهم جدًا وأنا بشوف إنه متواضع ومش واخد حقه.. وبستعين بمدربين عشان أظهر بشكل كويس في أعمالي”.

“تحت الوصاية” بطولة: منى زكي، وأحمد خالد صالح، ودياب، ورشدي الشامي، ومها نصار، وعلي الطيب، وخالد كمال، ونهى عابدين، من تأليف: شيرين دياب، وخالد دياب، وإخراج: محمد شاكر خضير.