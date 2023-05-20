طبيب يحرج محمد رمضان بعد صورة الدولارات.. والفنان يرد عليه: ابعتلي رقمك ع الخاص

أحرج الطبيب الشهير جمال شعبان، استشاري القلب والأوعية الدموية، الفنان محمد رمضان، عقب نشر صورة له على متن طائرة خاصة، وبجواره عشرات الآلاف من الدولارات.

حيث وجه شعبان، رسالة لرمضان، قائلًا: “ياريت بالدولارات دي اللي واضح إنك مش محتاج لها تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لانقاذ حياتهم.. يمكن ده يشفع لك يوم الزحام”.

ليرد عليه رمضان، قائلًا: “شكرًا يا دكتور.. ياريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك ع الخاص”.

الجدير بالذكر أن الصورة التي نشرها محمد رمضان، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” قد أثارت غضب متابعيه بشكل كبير، نظرًا لتعمده استفزازهم باستعراض أمواله وممتلكاته.

ويعرض لمحمد رمضان، حاليًا في السينمات فيلمه الجديد “هارلي” الذي تصدر قائمة إيرادات موسم أفلام عيد الفطر، وهو الفيلم الذي يشارك في بطولته: مي عمر، ومحمود حميدة، ومي كساب، وأحمد داش، من تأليف: محمد سمير مبروك، وهند عبد الله، وإخراج: محمد سمير.

وشارك محمد رمضان، في الموسم الرمضاني للعام الحالي بمسلسل “جعفر العمدة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وهو المسلسل الذي عرض على مدار شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته: زينة، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، من تأليف: محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.