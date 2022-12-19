مفيدة شيحة تفتح النار على مصطفى كامل بسبب ويجز: استنى عليه يخلص حفلته وبعدين حاسبه.. مش لازم تطلع فوق التريند

تحدثت الإعلامية مفيدة شيحة، عن أزمة مؤدي أغاني الراب ويجز، مع نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان مصطفى كامل، وذلك خلال حلقة أمس الأحد من برنامجها “الستات” الذي تقدمه برفقة الإعلامية سهير جودة، ويعرض عبر قناة “النهار”.

وانتقدت مفيدة شيحة، نقيب الموسيقيين قائلة: “ليه دايمًا إحنا طول الوقت محمد صلاح كل العالم يدعمه ويجي مجموعة عندهم القدرة إنهم يعملوا زوبعة إعلامية يدمروا الدنيا ويخلوا الراجل بدل ما يبقى كبير نصغره لمجرد إن إحنا مش واقفين في ضهره.. ولد زي ده بدل ما إحنا نستنى عليه خلص حفلتك وبعدين تعالى هنحاسبه أنا ما بقولش ما نحاسبوش بس مش لازم أطلع فوق التريند يعني الولد هو لوحده تريند أنا مش لازم أطلع فوق التريند اديله مساحة يكبر.. اديله مساحة ينبسط بفرحه إدينا إحنا مساحة نبقى فخورين بيه وعاقبه بعد كده بس مش في نفس اللحظة”.

وقالت سهير جودة: “هو اختيار التوقيت مهم جدًا لازم يبقى ملتزم لازم يبقى فيه قواعد لازم نحترم القواعد الاحترام قاعدة لم نختلف عليها ولكن نختار التوقيت.. هو دلوقتي في عز فرحته”.

وأضافت مفيدة شيحة: “عايزنا نفرح معاه.. النهارده لو الحلقة دي إحنا فخورين بيك يا ويجز.. حبيبي ألف مبروك أنت بتمثل مصر بمنتهى الفخر.. أغنيتك حلوة طريقتك في الأداء حلوة عايزة أقولك حاجة إن في كومنتس بترسل من شباب كتير في مصر معجبين جدًا بستايل لبسك بستايل أداءك بستايل ثقتك في نفسك”.

وتابعت: “المصري بيقول إحنا وحدنا الوطن العربي قطر عاملة تنظيم خرافي.. المغرب عاملة إنجاز غير طبيعي ومجمعة كل أطياف الوطن العربي. ويجز جه راح جايب حتة الفراولة اللي ع التورتة جم حاطوها وقالوا هذا المصري يمثل كل الموجودين بيتعاملوا مع الفن وده فننا يا جماعة وبيقدمه هذا الشاب”.