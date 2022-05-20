جامعة المنوفية تحقق المركز الثاني في مسابقة الطالب والطالبة المثالية بجامعة الفيوم

تمكنت جامعة المنوفية، من الحصول على المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية، وذلك بعد مشاركتها في مسابقة الطالب والطالبة المثاليين بجامعة الفيوم، حيث شاركت جامعة المنوفية في الفعاليات التي أقيمت تحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، ورئيس الجامعة الدكتور عادل مبارك، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب الدكتورة نانسي أسعد، وإشراف عام الدكتور محمد شاهين مدير عام الادارة العامه لرعاية الطلاب.

الطلاب المشاركين في المسابقة

ومن جهته، أكد مدير إدارة النشاط الاجتماعي والرحلات بالإدارة العامة لرعاية الطلاب محمد خطاب، أن جامعة المنوفية شاركت في الملتقى الـ 8 لمسابقة الطالب والطالبة المثاليين على مستوى الجامعات المصرية التي قامت باستصافتها جامعة الفيوم في الفترة من 14 وحتى 18 مايو، بوفد مكون من 4 طلاب وطالبات وهم: الطالبة أية سعيد عبد العظيم عبد الواحد بالفرقة رابعة كلية الطب، الطالبة أميرة مهدى محمد ابراهيم كلية حاسبات ومعلومات الفرقة الثالثة، والطالب شهاب الدين علاء الدين فتحى الطباخ كلية الطب الفرقة السادسة، الطالب عبد الله وجية الجمال كلية الصيدلة الفرقة الرابعة.

وتمكنت الجامعة من تحقيق المركز الثاني من خلال الطالب عبد الله وجية الجمال كلية الصيدلة، حيث أقيمت المسابقة إليكترونياً في كلية الحاسبات والمعلومات على مستوى طلاب الجامعة، وذلك بهدف تدريب الطلاب وتعزيز مهاراتهم وإكسابهم الخبرات، مما أدى إلى حصول الجامعة على المراكز المتقدمة على مستوى الجامعات في هذه المسابقة، وقال الدكتور محمد شاهين، إن وفد جامعة المنوفية تم إعداده إعداداً جيدًا وتقديم كل سبل الدعم للطلاب، وكانوا خير ممثلين عن الجامعة، وذلك تحت إشراف أحمد سيف من إدارة النشاط الاجتماعي.