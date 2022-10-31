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ميار الببلاوي عن إلهام شاهين: دي بتشتم الشيوخ بتوعنا.. ولما هي تغلط فيهم المفروض إننا نسقف؟

أسامة مقلد

أثارت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، جدلًا واسعًا بسبب تصريحاتها التي أدلت بها خلال حلولها ضيفة على الإعلامية مروة صبري، مقدمة برنامج “قعدة ستات” الذي يعرض عبر “أوربت”.

ميار الببلاوي عن إلهام شاهين: دي بتشتم الشيوخ بتوعنا.. ولما هي تغلط فيهم المفروض إننا نسقف؟

وتحدثت ميار، خلال الحلقة عن رسالتها التي وجهتها للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بشأن عدم حديثها عن الدين واكتفائها بالحديث عن الفن فقط، قائلة: أنا خريجة المعهد العالي للدراسات الإسلامية وخدت ماجستير في الفقه المقارن والدكتوراه بتاعتي في الخطاب الديني.. يعني لما بتكلم في الدين أنا معايا إجازة”.

وأضافت: “اللي قولته لإلهام شاهين اتكلمي في أي حاجة تانية غير الدين.. لإني مش عايزة أسمع حديث بيتقال غلط.. وأنا مبحبش حد يتكلم في الدين وهو معندوش خلفية دينية”.

وتابعت: “هي أستاذة وكل حاجة بس ليه تتكلم في الدينبتتريق على رجال الدين والشيوخ والفتاوى.. إياكم ولحوم علماء الدين فإنها مسمومة”.

وعن سبب رسالتها شديدة اللهجة للفنانة إلهام شاهين، قالت: “أنا مش عايزاها تاخد ذنب.. وأنا صغيرة جدًا بالنسبة ليها وأقل من إنها تسمع كلامي.. دي بتشتم الشيوخ بتوعنا ولما هي تغلط في العلماء المفروض إننا نسقف؟”.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

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