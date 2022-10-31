ميار الببلاوي عن إلهام شاهين: دي بتشتم الشيوخ بتوعنا.. ولما هي تغلط فيهم المفروض إننا نسقف؟

أثارت الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي، جدلًا واسعًا بسبب تصريحاتها التي أدلت بها خلال حلولها ضيفة على الإعلامية مروة صبري، مقدمة برنامج “قعدة ستات” الذي يعرض عبر “أوربت”.

وتحدثت ميار، خلال الحلقة عن رسالتها التي وجهتها للفنانة الكبيرة إلهام شاهين، بشأن عدم حديثها عن الدين واكتفائها بالحديث عن الفن فقط، قائلة: أنا خريجة المعهد العالي للدراسات الإسلامية وخدت ماجستير في الفقه المقارن والدكتوراه بتاعتي في الخطاب الديني.. يعني لما بتكلم في الدين أنا معايا إجازة”.

وأضافت: “اللي قولته لإلهام شاهين اتكلمي في أي حاجة تانية غير الدين.. لإني مش عايزة أسمع حديث بيتقال غلط.. وأنا مبحبش حد يتكلم في الدين وهو معندوش خلفية دينية”.

وتابعت: “هي أستاذة وكل حاجة بس ليه تتكلم في الدينبتتريق على رجال الدين والشيوخ والفتاوى.. إياكم ولحوم علماء الدين فإنها مسمومة”.

وعن سبب رسالتها شديدة اللهجة للفنانة إلهام شاهين، قالت: “أنا مش عايزاها تاخد ذنب.. وأنا صغيرة جدًا بالنسبة ليها وأقل من إنها تسمع كلامي.. دي بتشتم الشيوخ بتوعنا ولما هي تغلط في العلماء المفروض إننا نسقف؟”.