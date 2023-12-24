“بعد الهجوم عليها بسبب ارتداء ابنتها الحجاب”.. مروة عبدالمنعم: «مؤمنة إني في الجنة مش بالحجاب»

قامت الفنانة الجميلة مروة عبدالمنعم، بالرد على الإنتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، بسبب عدم ارتدائها الحجاب بالرغم من ارتداء ابنتها حور له، مشيرة بأنها مقتنعة به جداً ولكن من سيحاسبها هو الله فقط، وأوضحت بأن الجنة لا يدخلها أي شخص بسبب الحجاب أو غيره، وقالت بأنها سيدة مؤمنة وأن بينها وبين الله عمار وأنها ستدخل الجنة.

صور مجمعة للفنانة مروة عبدالمنعم من أحد أعمالها الفنية، وصورة لها مع ابنتها حور من تطبيق "تيك توك"، وصورة لهما معاً من موقع "في الفن"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، أثناء استضافتها مع ابنتها ببرنامج “البيه والهانم”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية نورين شحاتة برفقة ممدوح الشناوي، والمُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، موضحة: “وأنا في سن بنتي جت ليا فكرة الحجاب، وساعتها كنت في أولى إعدادي، ولما قولت لماما ردت عليا وقالت لما تكبري خدي القرار، ووقتها كان عندي فكرة روحانية الحجاب، وخصوصاُ إني كنت عايشة في المملكة العربية السعودية”.

وواصلت مروة: “وعلى فكرة أنا مُقتنعة جداً بالحجاب، وربنا هو اللي عالم أنا ليه مش محجبة، ودي حاجة بيني وبينه، وحقيقي فخورة إن بنتي محجبة وبتمنى من ربنا إنها تكمل وسعيدة بالقرار اللي أخدته، ولو جه عليها يوم وزهقت وقررت إنها تقلعه مش هعارضها أو هختلف معاها”.

وحينما سؤلت الفنانة، بأن ابنتها أحرجتها أخلاقياً ودينياً، ردت: “أنا بيني وبين ربنا عمار كبير أوي، وفي بيني وبينه علاقة خاصة مش المفروض إني أقولها، وبجد واثقة جداً في كرم ربنا وحبه ليا، ومتأكده من حبه ليا وبيبعت رسايل وبيكلمني كتير”.

وأنهت مروة حديثها: “وأنا مؤمنة إن ربنا بيكلمنا طول الوقت، ولكن مش كل الناس تستطيع أن تقرأ رسائل الله، ومتأكدة إني في الجنة مش بالشعر أبداً، ومفيش شخص عارف إيه اللي بيني وبين ربي، وأنا على المستوى الأخلاقي الناس كلها عرفاني ومش محتاجة خالص أتكلم عنها، ودينياً ربنا وحده هو اللي عالم بيا”.