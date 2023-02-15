وزارة القوى العاملة تُصدر بيانًا بشأن ضحايا الحادث المروري بوادي النطرون

تقدمت وزارة القوى العاملة عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيس بوك بخالص العزاء لحادث منطقة وادي النطرون في محافظة البحيرة الذي أسفر عن مصرع وإصابة الكثير من العمال في مجال الزراعة.

حادث وادي النطرون

أوضحت وزارة القوى العاملة أن الحادث كان إثر انقلاب سيارة نقل تحمل عدد من العمال أثناء ذهابهم إلى العمل في شركة القاهرة للاستيراد والتصدير حيث وقع هذا الحادث على طريق القاهرة الصحراوي الكيلو 155 في دائرة مكتب وادي النطرون في محافظة البحيرة، وأسفر عن إصابة وحالات وفاة لـ 24 عاملاً وعاملة من سكان مركز أبو المطامير.

كما أوضحت الوزارة أنها تتابع حالات مصابين الحادث والوقوف على حالتهم الصحية والحصول على تقاريرهم من مستشفى اليوم الواحد في وادي النطرون، كذلك قد قدمت الوزارة واجب العزاء لأسر الضحايا المتوفيين وأكدت إلى أنها ستصرف إعانات لهؤلاء العمال بشكل استثنائي من حسابات العمالة الغير منتظمة لرعايتهم بشكل صحي واجتماعي هم وأسرهم وفقًا للوائح التي نص عليها القانون.

صرف إعانات لضحايا حادث وادي النطرون

أعلنت وزارة القوى العاملة في بيان لها اليوم الأربعاء عن تفاصيل حادث مروري بمنطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أسفر عن مصرع وإصابة عمال يومية في مجال الزراعة، وأكدت “الوزارة” أنه فور وقوع الحادث أمس الثلاثاء وجه وزير القوى العاملة حسن شحاتة، مديرية القوى العاملة بالمحافظة بالتوجه إلى موقع الحادث ومتابعته وتعويض العمال المنضمين إلى قاعدة بيانات “العمالة غير المنتظمة”، وقدم الوزير واجب العزاء والمواساة إلى أسر “الضحايا”.

وقال البيان: أن الوزارة تابعت من خلال مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة الحادث الأليم الذى وقع بطريق القاهرة الصحراوى الكيلو 155 بدائرة مكتب وادى النطرون بمحافظة البحيرة ، والذى توفى وأصيب فيه 24 عاملاً وعاملة ،من سكان مركز ابو المطامير، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بعمال اثناء ذهابهم للعمل بشركة القاهرة للإستيراد والتصدير .

وأوضح عثمان عبد الرسول مدير مديرية القوى العاملة بالبحيرة فى تقريره الذى تلقته “الوزارة”، أن الحادث أسفر عن وفاة 4 عمال وهم: نوال عشرى بدرى، ومريم رجب عبد الرحيم، ومحمود احمد محمد، و حبيبة عادل خلف، وعدد 5 مصابين فى حالة حرجة وهم :حبيبة وليد محمد، ونوال مصطفى السيد جويريه، ورجب عبد الرحيم، ومريم عشرى بدرى، وإسراء رمضان محمد، كما انه نتج عن الحادث اصابة عدد 15 عاملاً بإصابات طفيفة واسماؤهم كالتالى: سلمى عبد الحليم حافظ، ونورهان على أحمد، وجهاد محمد طه، وفاطمة فوزى عيد، وجنى كريم السيد، وخلود خالد رمضان، ودعاء قاسم خميس، وهيام طارق احمد، وآيات ابراهيم محمد، وسارة وليد محمد، واسراء صابر عبد العليم، وسلسبيل أحمد مسعود، ومريم أحمد السيد، ورحاب خليل احمد، ويارا هانى أحمد .

وأضاف مدير المديرية: “سوف نتابع ضحايا الحادث الأليم من المصابين، والوقوف على حالتهم الصحية، والموجودين في مستشفي اليوم الواحد بوادي النطرون”.. وقدمت المديرية واجب العزاء لأسر المتوفيين، مؤكدة أنها سوف تقوم بصرف إعانات إستثنائية لتلك العمالة من حسابات العمالة غير المنتظمة لرعايتهم وأسرهم إجتماعياً وصحياً حسب اللوائح المنصوص عليها فى القانون، داعين الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع مغفرته ورحمته وأن يلهم أهلهم الصبر والسلوان.