مي سليم: معنديش مشكلة إطلاقًا إن بنتي تدخل الوسط الفني

أثارت الفنانة مي سليم، جدلًا واسعًا بسبب حديثها عن ابنتها حيث قالت أنها ليس لديها مانع من دخولها الوسط الفني.

وقالت مي: “معنديش مشكلة إطلاقًا إن بنتي تدخل مجال التمثيل أو الغناء بس لما تكبر.. لازم يكون عندها موهبة وتكون واعية بقرارتها”.

وأضافت: “إنما لو صغيرة ممكن أخيلها تشارك معايا في عمل لإنها مش هتكون لوحدها ساعتها”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم، مسلسل “دنيا تانية” الذي عرض في رمضان 2022.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول (دنيا سالم) مديرة المدرسة التي تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب وفاة أخيه، فتتهم زوجها (حسام) بالتسبب فيما حدث لأولادها وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

“دنيا تانية” بطولة: ليلى علوي، ومجدي كامل، ومي سليم، ووفاء صادق، وفراس سعيد، وأشرف زكي، وشاهيستا سعد، وشريف عمر، وسمر جابر، وليلى عز العرب، ونورهان، وأحمد عزمي، وياسمين عادل، وعمر أبو النجا، وعبد الرحيم حسن، إشراف عام على الكتابة: أمين جمال، وسيناريو وحوار: حمدي التايه، وعمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج: أحمد عبد العال.