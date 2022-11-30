لبلبة: لحد دلوقتي الناس مش حاسة إني كبرت

كشفت النجمة الكبيرة لبلبة، عن مدى تأثرها بالحصول على جائزة “الهرم الذهبي لإنجاز العمر” من مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 44.

وقالت لبلبة، خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، في حلقة أمس الثلاثاء، من برنامجها “كلمة أخيرة” الذي يعرض عبر قناة “ON E” أنها لم تتخيل منذ صغرها أن تستمر كل هذه السنوات في الفن.

وأضافت، أنها عندما بدأت مشوارها الفني لم تكن تعي جيدًا حيث أنها كانت طفلة صغيرة، وعندما بلغت سن السادسة بدأت تشعر بأن حياتها مليئة بالعمل والحياة، حيث أنها كانت تذهب للتصوير بعد انتهاء يومها الدراسي.

وتابعت، أنها لم تندم على السنوات التي عملت بها في الفن، مشيرة إلى أن الجميع لم يكن يتوقع أنها سوف تستمر في هذا المجال بعد مرحلة الطفولة، مُعلقة: “أمي قالتلي احتمال ما تحققيش نفس النجاح اللي انتي فيه بعد الطفولة.. قلت لها لأ هكمل وعيطت” مؤكدة أن وقتها شعروا بمدى تعلقها الشديد بالفن.

واختتمت لبلبة، حديثها قائلة: “ما شوفتش في حياتي غير الفن.. وحبيت العلاقة الجميلة بيني وبين الجمهور وإني كبرت معاه ومع أولاد الجمهور.. ولحد دلوقتي الناس مش حاسة إني كبرت زي الأم اللي أبنها في نظرها طفل حتى لو كبر”.