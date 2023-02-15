هكذا احتفلت ليلى علوي بعيد الحب: تميمة الفلانتين

احتفلت النجمة ليلى علوي، بعيد الحب على طريقتها الخاصة، حيث شاركت متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” مقطع فيديو تعيد فيه تقديم أحد مشاهد فيلم “حب البنات” الذي تم عرضه في عام 2004.

وعلقت ليلى، على الفيديو قائلة: “تميمة الفلانتين، ندى أبو حجر happy valentines day”، في إشارة إلى الشخصية المميزة التي لعبتها في الفيلم، والتي أعادت تقديمها بنفس الملابس ولكن بعد مرور أكثر من 18 عامًا على العرض الأول للفيلم في السينمات.

يذكر أن الفنانة ليلى علوي، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل “دنيا تانية” الذي تدور أحداثه في إطار درامي تشويقي حول (دنيا سالم) مديرة المدرسة التي تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب وفاة أخيه، فتتهم زوجها (حسام) بالتسبب فيما حدث لأولادها وتسعى لخلعه بعد اكتشافها خيانته لها مع أختها.

“دنيا تانية” بطولة: ليلى علوي، ومجدي كامل، ومي سليم، ووفاء صادق، وفراس سعيد، وأشرف زكي، وشاهيستا سعد، وشريف عمر، وسمر جابر، وليلى عز العرب، ونورهان، وأحمد عزمي، وياسمين عادل، وعمر أبو النجا، وعبد الرحيم حسن، إشراف عام على الكتابة: أمين جمال، وسيناريو وحوار: حمدي التايه، وعمرو مؤمن، وإبراهيم الصباغ، وإخراج: أحمد عبد العال.