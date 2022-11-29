ليلى أحمد زاهر تأسر القلوب بجلسة تصوير جديدة.. والجمهور: في حد يخض حد كده؟

شاركت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وهي الصور التي ظهرت فيها ليلى، بملابس كاجوال لامعة باللون الأسود، مع مكياج مميز، ونظارة شمسية.

ونالت الصور إعجاب متابعيها بشكل كبير، وانهالت عليها التعليقات الإيجابية التي تتغزل بها، والتي جاءت كالتالي: “جميلة اووي بجد قمر ما شاء الله”، و”قمر يا ناس ماشاء الله بحبك اوووووووي”، و”قمر يا لولي دايما”، و”في حد يخض حد كده؟”.

الجدير بالذكر أن الفنانة ليلى أحمد زاهر، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل “في بيتنا روبوت ج2” والذي حقق نجاحًا كبيرًا.

وهو المسلسل الذي تدور أحداثه في إطار من خيالي كوميدي حول مهندس البرمجيات (يوسف) الذي استطاع أن يطور نموذجين من البشر الآليين (لذيذ، وزومبا) ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته (سارة) في الأعمال المنزلية.

“في بيتنا روبوت 2” بطولة: عمرو وهبة، وشيماء سيف، وهشام جمال، وليلى أحمد زاهر، ودنيا ماهر، وطه دسوقي، وسليمان عيد، ومي دياب، من تأليف: عمرو وهبة، وفكرة وشخصيات: محمد المحمدي، وإخراج: أسامة عرابي.