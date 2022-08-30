“في عيد ميلادها الـ 19”.. معلومات قد لا تعرفها عن ليلى أحمد زاهر: شائعات الزواج تطاردها ونجل مصطفى قمر يكشف الحقيقة
تحتفل الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس 2022، بعيد ميلادها الـ 19 بعد مسيرة فنية مميزة أثبتت من خلالها موهبتها في التمثيل والغناء.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر:
- ولدت في 30 أغسطس 2003.
- والدها النجم أحمد زاهر.
- الشقيقة الصغرى للفنانة الشابة ملك أحمد زاهر.
- دخلت مجال التمثيل وهي طفلة في الخامسة من عمرها، بعد إقناع والدها من قبل النجم تامر حسني.
- شهد عام 2008 ظهورها الأول على الشاشة من خلال فيلم “كابتن هيما”.
- كررت التعاون مع تامر حسني في فيلم “عمرو وسلمى ج2، وج3″، ومسلسل “آدم”.
- قال والدها في تصريحات سابقة أنها تواظب على الصلاة وحفظ القرآن.
- لديها موهبة في الغناء أيضًا، حيث شاركت في أداء تتر مسلسل “في بيتنا روبوت ج1، وج2”.
- احتفلت في يونيو 2021 بتخرجها من مدرسة مصر للغات، وقدمت أغنية رائعة في حفل تخرجها.
- قدمت الموسم الثاني من برنامج “هزر فزر” الذي كانت تقدمه الفنانة هنا الزاهد، في الموسم الأول.
- أبرز أعمالها: “عمر وسلمى، ومحترم إلا ربع، وبره الدنيا، والزناتي مجاهد، وآدم، وبنات العيلة، وكلبي دليل، والفتوة، وفي بيتنا روبوت ج1، وج2”.
- حصلت على جائزة أفضل ممثلة صاعدة عن دورها في مسلسل “الفتوة” من “دير جيست”.
- شائعات الزواج تطاردها باستمرار، حيث ترددت أنباء حول ارتباطها بالفنان تيام قمر، نجل المطرب مصطفى قمر، ولكن الثنائي نفى ذلك، وترددت أيضًا أنباء حول خطوبتها من نجل الفنان كمال أبو رية، والفنانة ماجدة زكي، ولكنها لم تعلق حتى الآن على الأمر سواء بالإيجاب أو بالنفي، وترددت أنباء حول زواجها من هشام جمال، منتج وبطل مسلسل “في بيتنا روبوت” بعد نجاحهما سويًا.
- آخر أعمالها مسلسل “في بيتنا روبوت ج2” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.