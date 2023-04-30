إيمان العاصي: اتجوزت شهرين بس.. وكل اللي عايزاه شخص مخلص ومش كداب

كشفت الفنانة إيمان العاصي، عن رأيها في الزواج مرة أخرى خلال لقائها ببرنامج “الجانب الآخر” الذي يعرض عبر السوشيال ميديا، حيث قالت: “من فترة قريبة مكنتش مفتقدة فكرة إني مش متجوزة لإني اتجوزت شهرين بس”.

وأضافت: “دلوقتي نفسي يبقى فيه حد معايا.. وبرغم ده بتجنب الارتباط لإنه مش سهل يحصل في حياتي.. بس بقيت مدركة إن شريك الحياة مهم جدًا”.

وتابعت: “ببقى خايفة أتعلق بحد لإن قلبي بيتكسر بسهولة وبقول الحمد لله إني ما ارتبطش.. بس ده مش سبب إني ما اتجوزتش مرة تانية.. السبب الحقيقي إن مفيش شخص مناسب وأنا كل اللي عايزاه شخص مخلص ومش كداب”.

وعن عرض بعض المشاهير أسرارهم على السوشيال ميديا، قالت: “بقول ربنا ما يحطني في موقف كده.. لإن كشف أسرار البيوت كارثة وإحنا اتربينا على إن فيه حرمة بيت إزاي بتقدروا تعملوا كده؟! وفي ناس بتاكل عيش من ده.. ودي حاجة مش بحترمها.. ومن وجهة نظري ده أرخص أكل عيش”.

وشاركت الفنانة إيمان العاصي، في السباق الرمضاني لعام 2023 بمسلسل “جعفر العمدة” الذي حقق نجاحًا كبيرًا، وقدمت خلاله دور (دلال) الزوجة الثانية لـ (جعفر)، والمتهمة بخطف ابنه من زوجته الأولى، وتدمير حياته.

“جعفر العمدة” بطولة: محمد رمضان، وزينة، وهالة صدقي، وأحمد داش، ومي كساب، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومنذر رياحنة، وجوري بكر، وعصام السقا، وأحمد فهيم، قصة: محمد سامي، وسيناريو وحوار: محمد سامي، ومهاب طارق، وإخراج: محمد سامي.