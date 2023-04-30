إيمان العاصي: لما بكون معجبة بحد بقول لبنتي ومش بخبي عنها حاجة

أثارت الفنانة إيمان العاصي، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التليفزيونية التي أدلت بها خلال حلولها ضيفة في أحدث حلقات برنامج “الجانب الآخر” الذي يعرض عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث كشفت إيمان، خلال اللقاء العديد من الأسرار حول حياتها الخاصة، ومشوارها الفني، حيث قالت: “بنت لو زعلانة من حاجة بتحبس دموعها عشان ما اتأثرش”.

وأضافت: “دعيت ربنا إنه يخليني ليها لإنها أجمل حاجة في حياتي.. هي صاحبتي أوي وبقعد أحكي لها اللي ممكن أحكيه لحد كبير.. ولما بكون معجبة بحد بقولها ومش بخبي عنها حاجة”.

وتابعت: “ببقى خايفة إني ما أكملش وما أقدرش أعيش لها فببقى نفسي تقدر نفسها وتحب نفسها وتكون رقم واحد.. من غير ما تبقى أنانية.. وما يبقاش عندها ثقة في حد غير نفسها وأنا.. عشان مش عايزاها تتوجع بسبب حد”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، مسلسل “جعفر العمدة” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا، وقدمت خلاله شخصية “دلال” التي نالت إعجاب النقاد والمشاهدين.