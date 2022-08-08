حورية فرغلي: مصطفى شعبان عرض عليا مسلسل “أمراض نسا” في الكعبة

أثارت الفنانة حورية فرغلي، ضجة كبيرة بسبب التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، مقدمة برنامج “الترابيزة” الذي يذاع عبر قناة “الشمس”.

حيث تحدثت حورية، عن كواليس مسلسل “دكتور أمراض نسا” الذي عرض في رمضان 2014، قائلة: “أنا حجيت مع مصطفى شعبان 7 مرات.. وعرض عليا المسلسل في الكعبة.. فقولت يمكن تكون رسالة من ربنا.. فطلبت منه ورقة عن الدور وحبيته جدًا”.

وأضافت حورية، أنها عندما عادت إلى مصر قامت بالتوقيع على العقود وبعدها غادرت القاهرة، وعندما عادت مرة أخرى وجدت أن اسم المسلسل تم تغييره من “أمراض نسا” إلى “دكتور أمراض نسا”، وشاهدت البوسترات الدعائية للمسلسل في الشوارع بدونها، وقالت شركة الإنتاج أنه قرار القناة، وقالت القناة أنه قرار الشركة”.

وتابعت حورية، أنها قامت بعمل دعاية لنفسها دفعت أموالها من جيبها، حيث وضعت صورتها في الجهة الأخرى من جميع صور مصطفى شعبان، وكتبت عليها “حورية فرغلي.. رمضان 2014” بدون أي شيء آخر عن المسلسل.

واستكملت حورية، أنها عندما دخلت التصوير كانت بعيدة عن مصطفى شعبان، وفي نهاية التصوير أعطوها شيكًا وجدت أن ميعاد صرفه بعد مدة طويلة، فقطعت الشيك وقالت لهم أن المسلسل لا تعتبره من أعمالها.

وعن الصلح مع مصطفى شعبان، قالت حورية أنها حصلت بعدها على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم “طلق صناعي” الذي عرض عام 2018 أي بعد عرض أزمة المسلسل بأربع سنوات، وفوجئت بأن مصطفى شعبان، هو من أعطاها الجائزة، فجلست معه وتم الصلح.