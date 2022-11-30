حلمي بكر يفتح النار على أصالة: سورية عايشة في مصر ومعاها الجنسية البحرينية وبتقول الفضل للسعودية

فتح الموسيقار الكبير حلمي بكر، النار على المطربة السورية أصالة نصري، عقب تصريحاتها المثيرة للجدل التي أدلت بها خلال حفلها بموسم الرياض.

حيث قالت أصالة: “تاريخي كله الفضل فيه للمملكة العربية السعودية فقط والتي سأظل مدينة لها العمر كله”، ناكرة دور مصر في نجوميتها، باعتبارها هوليود الشرق حيث أن النجومية تبدأ دائمًا من مصر.

وقال بكر، ردًا على تصريحات أصالة: “ابن الجيران لما يجيلي واتبناه ويكون ابني لا ميغلطش.. مصر احتضنت أصالة أكثر من سوريا”.

وأضاف بكر، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج “حضرة المواطن” الذي يعرض عبر قناة “الحدث اليوم” أن أصالة عندما جاءت إلى مصر استقبلها عمالقة الموسيقى حينها محمد الموجي، وسيد مكاوي، ومحمد سلطان، بالإضافة إليه، مشيرًا إلى أنهم قدموا لها أعمالًا ساهمت في نجوميتها.

وتابع: “عيب إنها تنكر فضل مصر عليها.. الجمهور بقى كريم اكتر من اللازم.. والرد عند الجمهور مش عندنا إحنا.. ابني لما يغلط أعاقبه إنما ابن الجيران لما يجيلي واتبناه مينفعش يغلط”.

واستكمل: “أصالة عايشة في القاهرة ومعاها الجنسية البحرينية والسورية”، موضحًا أنها قالت في تصريحات سابقة أن سوريا هي المولد، ليرد عليها حلمي بكر قائلًا: “لو سوريا المولد.. فمصر هي الحضن”.