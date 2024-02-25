“بيكون له وضع خاص”.. هلا رشدي عن الحجاب: «مأخرش خطواتي الفنية»

كشفت الفنانة هلا رشدي، كواليس من حياتها الشخصية والفنية، وتحدثت عن حجابها وأنه لم يُؤخر خطواتها الفنية، وأشارت بأن هناك وضع خاص للأدوار التي تقوم بتقديمها بسبب الحجاب، كما تحدثت عن إمكانية عمل نجلها بالتمثيل ودخوله الوسط الفني.

صور مجمعة للفنانة هلا رشدي من موقع "العين الإخبارية"، وصورة لها من موقع "سيدتي"، وصورة لها من أحد البرامج التليفزيونية، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحاتها مع القاهرة 24: “الحجاب مكنش عائق بالنسبة ليا أثناء عملي بالتمثيل، ولكن بيكون له وضع خاص، وده علشان لما يجي دور ضروري يكون له صورة معينة أقدر أقدمه بالحجاب”.

وحينما سؤلت هلا رشدي، عن إمكانية سماحها لنجلها العمل بالفن ردت: “مفيش مانع خالص، ولكن المهم عندي إنه يفضل طفل، وده علشان الأطفال بيكبروا فجأة وطريقتهم في الكلام بتختلف، وعلى فكرة أنا فضلت طفلة لحد أولى ثانوي، ولكن الأطفال دلوقتي من 3 إبتدائي بتتكلم بصورة مختلفة وغريبة أوي، ولو دخوله الوسط الفني مش هيأثر على شخصيته معنديش مانع خالص”.

ومن جانبها، فإن المسلسل الشهير “مكتوب عليا” يُعد أول تجارب الفنانة هلا رشدي التمثيلية، وتم عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني لعام 2022 بجانب الفنان أكرم حسني، وشاركها البطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “آيتن عامر، وعمرو عبدالجليل، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، ومحمد طعيمة، واسماعيل فرغلي”، وغيرهم، والعمل تأليف إيهاب بليبل وإخراج خالد الخلفاوي.

وتدور أحداث “مكتوب عليا”، في إطار اجتماعي كوميدي حول مقابلة غريبة تغير حياة “جلال” رأساً على عقب عندما يستيقظ في اليوم التالي، ليجد كل ما يحدث له في اليوم أثناء النهار مكتوب على جسده، حيث تتحول أيامه إلى مجموعة من المواقف الكوميدية، وبعدها تتوالى أحداث العمل.

وجديراً بالذكر، بأن آخر أعمال الفنانة هلا رشدي أغنية “الخير والبركة”، والتي تعاونت فيها مع الفنان محمد الحلو، وحققت الأغنية نجاحاً كبيراً، والعمل ألحان محمد يحيى وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع وسام عبدالمنعم.