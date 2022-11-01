عمرو أديب لمنتقدي إطلالة هيفاء وهبي: اتكلم على أي حاجة إنما عن جمالها دي مسألة محتاجة إنك تراجع نفسك

أعرب الإعلامي عمرو أديب، في حلقة أمس من برنامجه “الحكاية” الذي يعرض عبر قناة “MBC مصر” عن استيائه الشديد من تنمر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على إطلالة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في حفلها الأخير بموسم الرياض.

وقال أديب: “من كام يوم وإحنا بنتابع موسم الرياض كان فيه حفلة من الحفلات الناجحة اللي كانت مفيهاش كرسي.. زحمة موت.. وكان التفاعل فيها مرعب”.

وأضاف: “النجمة اللي كانت موجودة كانت النجمة اللي بنحبها كلنا هيفاء وهبي.. والست عملت حفلة أنا اتفرجت على أجزاء كتيرة منها.. من أنجح حفلاتها والناس يعني أنا أظن إن هيفاء أغلب الأغاني ما كانتش بتغني قد ما كانت الناس حافظة وبترد وبتغني معاها والحفلة جميلة وسعيدة وكل حاجة”.

وتابع: “إنما آفة السوشيال ميديا اللي إحنا بنشوفها هذه الأيام التنمر.. إن في ناس قاعدة عشان تحكم ع البشر.. فاللي يقعد يتكلم على هيفاء وهبي انت عارف طبعًا انت ممكن تتكلم على أي حاجة إنما تتكلم على جمال هيفاء وهبي دي مسألة محتاجة كتير إنك تراجع الطريقة اللي بتتكلم بيها”.

واستكمل: “هيفاء قوية.. هيفا الحاجات دي ما بتأثرش فيها.. هيفا على طول منزلة فيديو لابسة فيه جمبسوت جميل وحلو”.

عمرو اديب: ازاي حد يتكلم على جمال هيفاء وهبي.. هيفاء قوية ومابيهمهاش كلام الناس اللي بيتقال وردت بفيديو وصور جميلة

تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/LayFZOKEEy #الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/NzkXjK6GGp — الحكاية (@Elhekayashow) October 31, 2022

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، قد أحييت أولى حفلاتها بالمملكة العربية السعودية، مساء الجمعة الماضي الموافق 28 أكتوبر 2022، وأعربت عن سعادتها البالغة بالتواجد في المملكة العربية السعودية لأول مرة، والتي قالت أنها تحولت لواجهة عالمية في السنوات الأخيرة الماضية، موجهة الشكر للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه.