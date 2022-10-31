هيفاء وهبي ترد على منتقديها بوصلة رقص

في أول رد لها على منتقدي إطلالتها الصادمة في حفلها بموسم الرياض، ظهرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، في مقطع فيديو جديد وهي ترقص بصحبة صديقاتها على نغمات أغنيتها “أنا هيفا”، وهي واحدة من أغنيات ألبومها “بدي عيش” الذي تم طرحه في 2005 وحقق نجاحًا كبيرًا.

وهو الفيديو الذي نشره حساب “ET بالعربي” الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وظهرت فيه هيفاء، بإطلالة أنيقة لترد على الانتقادات والسخرية التي تعرضت لها خلال اليومين الماضيين.

وأحييت هيفاء، حفلًا ناجحًا الجمعة الماضي الموافق 28 أكتوبر الجاري، بموسم الرياض المقام حاليًا في المملكة العربية السعودية، وظهرت في الحفل جمبسوت أسود لامع، ذا أكمام طويلة، مع حذاء فوشيا ذو رقبة طويلة تصل للركبة.

وأعربت هيفاء، عن سعادتها البالغة بالتواجد في المملكة العربية السعودية لأول مرة، والتي قالت أنها تحولت لواجهة عالمية في السنوات الأخيرة الماضية، موجهة الشكر للمستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه.

وتعرضت هيفاء، لموقف طريف عند وصولها إلى مطار الرياض، حيث تعثرت أثناء نزولها من السيارة على الرصيف، وتداركت الموقف سريعًا، وعلقت مازحة: “حمد لله على سلامتي” وهو المقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة الماضية.