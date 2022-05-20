سعر الذهب اليوم الجمعة 20 مايو 2022 في مصر

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 في مصر، بعد تراجعها أمس بمعدل 10 جنيهات في الجرام الواحد، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 المفضل لدى الأسرة المصرية عند 1050 جنيهًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1200 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1100 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1050 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 900 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 700 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 600 جنيه.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 450 جنيه.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8400 جنيه.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1849 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.