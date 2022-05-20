سعر الذهب اليوم الجمعة 20 مايو 2022 في مصر

أسامة مقلد

استقرت أسعار الذهب صباح اليوم الجمعة الموافق 20 مايو 2022 في مصر، بعد تراجعها أمس بمعدل 10 جنيهات في الجرام الواحد، حيث استقر سعر جرام الذهب عيار 21 المفضل لدى الأسرة المصرية عند 1050 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الجمعة 20 مايو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1200 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1100 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1050 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 900 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 700 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 600 جنيه.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 450 جنيه.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8400 جنيه.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1849 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الخميس 26 مايو 2022 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 25 مايو 2022 في مصر

Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.