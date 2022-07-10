أخبار مصر

سعر الذهب اليوم الأحد 10 يوليو 2022 في مصر

أسامة مقلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق ١٠ يوليو ٢٠٢٢ في مصر بمعدل ٥ جنيهات في سعر الجرام الواحد، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار ٢١ نحو ١٠٠٥ جنيه للبيع، و٩٨٥ للشراء.

سعر الذهب اليوم الأحد 10 يوليو 2022 في مصر

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو ١١٤٨ جنيه للبيع، و١١٢٥ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو ١٠٥٢ جنيه للبيع، و١٠٣٢ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو ١٠٠٥ جنيه للبيع، و٩٨٥ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو ٨٦١ جنيه للبيع، و٨٤٤ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو ٦٧٠ جنيه للبيع، و٦٥٦ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو ٥٧٤ جنيه للبيع، و٥٦٢ للشراء.
  • سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو ٤٣٠ جنيه للبيع، و٤٢٢ للشراء.
  • سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو ٨٠٤٠ جنيه للبيع، و٨٨٣٠ للشراء.
  • سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو ١٧٤٤ دولار للبيع، و١٧٤٣ دولار للشراء.

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وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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