سعر الذهب اليوم الأحد 26 يونيو 2022 في مصر

بعد تراجعها الطفيف أمس، استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 في مصر، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1006 جنيهًا.

وفيما يلي نستعرض أسعار الذهب اليوم في مصر وفقًا لآخر تحديث:

سجل سعر جرام الذهب (عيار 24) في مصر اليوم نحو 1149 جنيه للبيع، و1146 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 22) في مصر اليوم نحو 1054 جنيه للبيع، و1050 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 21) في مصر اليوم نحو 1006 جنيه للبيع، و1003 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 18) في مصر اليوم نحو 862 جنيه للبيع، و859 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 14) في مصر اليوم نحو 670 جنيه للبيع، و668 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 12) في مصر اليوم نحو 574 جنيه للبيع، و573 للشراء.

سجل سعر جرام الذهب (عيار 9) في مصر اليوم نحو 431 جنيه للبيع، و429 للشراء.

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم نحو 8048 جنيه للبيع، و8840 للشراء.

سجل سعر الأوقية (الأونصة) في مصر اليوم نحو 1828 دولار أمريكي.

وقد تختلف الأسعار من محل صاغة لآخر حيث تتراوح قيمة المصنعية ما بين 30 و60 جنيهًا وقد ترتفع باختلاف المناطق والعيارات لتتراوح ما بين 120 و150 جنيهًا.