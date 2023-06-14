غادة إبراهيم: أنا أملى عين الجن على فكرة

أثارت الفنانة غادة إبراهيم، جدلًا واسعًا بسببب التصريحات التي أدلت بها في برومو حلقتها ببرنامج “تابوو” الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس، ويعرض عبر قناة “دجلة”.

وهي الحلقة المقرر عرضها يوم السبت المقبل، والتي كشفت فيها غادة، الكثير من الأسرار بشأن حياتها الشخصية والفنية، حيث قالت: “أنا أملى عين الجن على فكرة.. وجوزي قالي عايزة تنفصلي ولا تضايقي نفسك”.

وكشفت أيضًا في برومو الحلقة المنتظرة عن علاقة عاطفية قديمة جمعتها برجل عراق من تكريت، وردًا على تلفيق إحدى تهمة الدعارة لها، قالت: “اللي لفقهالي الاتنين الشريرات اللي أنا قاعدة بشتمهم في كل حتة”.

وعن الإطلالة التي ظهر بها المطرب أحمد سعد، في حفله بمدينة جدة في السعودية، علقت الفنانة غادة إبراهيم، عليها قائلة: “ما بحبش الراجل اللي بيلبس كده بصراحة”، وسخرت من الإعلامية بوسي شلبي، قائلة: “في إعلامية تقول بحبك يا ترافولتا تعالى مصر”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم، مسرحية “ليلة إسكندراني” التي عرضت في أواخر عام 2013، وشارك في بطولتها كلًا من: أحمد ماهر، ومنير مكرم، وفاتن شعبان، من تأليف: إبراهيم عبد الرازق، وإخراج: ياسر صادق.

وفي التليفزيون، يعتبر مسلسل “الصفعة” الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2012، هو آخر أعمال الفنانة غادة إبراهيم.

“الصفعة” بطولة: شريف منير، وهيثم أحمد زكي، وهيدي كرم، وشيرين رضا، وعزت أبو عوف، ورحمة حسن، وغادة إبراهيم، وسناء شافع، وهناء الشوربجي، وعبد الرحمن أبو زهرة، وياسر علي ماهر، من تأليف: عادل شاهين، وأحمد عبد الفتاح، وإخراج: مجدي أبو عميرة.