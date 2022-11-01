غادة عبد الرازق تحتفل بالهالوين.. والجمهور: كفاية تطلعي من غير مكياج وخلاص

شاركت الفنانة غادة عبد الرازق، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بصور وفيديوهات جديدة لها احتفالًا بعيد “الهالوين”، واكتفت بالتعليق عليهم قائلة: “هالوين سعيد”.

وظهرت غادة، بإطلالة مخيفة احتفالًا بالهالوين، وانهالت عليها تعليقات محبيها وعدد من النجوم أبرزهم الفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، التي علقت قائلة: “كل سنة والحلوين طيبين إن شاء الله.. يا حبيبتي قمراية يا روحي يا روحي”.

ولم تسلم غادة، من سخرية وانتقاد بعض المتابعين، الذين جاءت تعليقاتهم كالآتي: “قلدوا الغرب”، و”مسلمين ويقدسون عيد الشيطان”، و”كفايه تطلعي من غير مكياج وخلاص”، و”يعني شو معنى هابي هلوين وكل سنه وانتو بخير بتحتفلو بايه بالظيط يكونشي عيد من اعيادنا وانا مش عارفه وعايزين ربنا يرحمنا ويرفع عنا الابوئه والحروب د حنا لسا حنشوف الويل من غضب ربنا علينا”.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة غادة عبد الرازق، مسلسل” لحم غزال” الذي عرض في رمضان 2021، عبر قناة “MBC مصر”.

“لحم غزال” بطولة: غادة عبد الرازق، وشريف سلامة، وعمرو عبد الجليل، ومي سليم، ووفاء عامر، ورحاب الجمل، وإيهاب فهمي، وأحمد خليل، وشريف دسوقي، ووليد فواز، وخالد محمود، من تأليف: إياد إبراهيم، وإخراج: محمد أسامة.