“إهمال مُخزٍ يطال تراث فنان مصري كبير”: مقتنياته تُباع على الأرصفة!

فاجأ محمد هادي، أحد الأصدقاء المقربين للفنان سمير صبري، جمهور الفنان الراحل بإعلانه عن إهدار مقتنياته وأكد أن عائلته قامت برميها على الأرصفة، في تصريحات أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الأخيرة الماضية بشكل كبير.

مقتنيات سمير صبري تباع على الأرصفة - مصدر الصورة: تصميم خاص بكاتب المقال

وفي تصريح أدلى به منذ ساعات قليلة لوسائل الإعلام، ذكر هادي أن وزيرة الثقافة السابقة، إيناس عبد الدايم، شكلت لجنة للاحتفاظ بمقتنيات سمير صبري، ولكن أولاد عمه استولوا على الشقة بعد وفاته ورموا بمقتنياته في الشارع.

وأوضح هادي، أن العلاقة بينه وبين عائلة صبري كانت سيئة ووصلت إلى القطيعة، وأنهم باعوا الشقة ورموا بمقتنياته لعدم رغبتهم فيها. وأشار إلى أنه لقد كان صديقًا مخلصًا لسمير صبري لمدة 25 عامًا، ولم يسمعه يتحدث عن عائلته، وكان يشعر أنهم كانوا ينتظرون وفاته ليستولوا على ممتلكاته.

الجدير بالذكر أن الإعلامية بوسي شلبي، سبق وأن تحدثت عن مقتنيات سمير صبري خلال مشاركتها في ملتقى “أرشفة الأعمال الفنية وذكريات الفنانين”، حيث أكدت أن مقتنياته تركت على الأرصفة بسبب دخول أشخاص غرباء إلى منزله، وهذا السلوك غير مقبول في الوسط الفني المصري.