فيفي عبده: فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها

أسامة مقلد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة والراقصة الاستعراضية فيفي عبده، أثناء لقائها بالإعلامية ياسمين عز، مقدمة برنامج “كلام الناس” الذي يذاع عبر قناة “MBC مصر”.

فيفي عبده: فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها

وهو المقطع الذي تحدثت فيه فيفي، عن لقاء الله وأنها لا تخشى الموت، وظهرت في الفيديو متأثرة بشدة، ودمعت عيناها أثناء حديثها.

وقالت فيفي، أنها أصيبت بفيروس كورونا رغم تلقيها اللقاح، وبقائها داخل المنزل أطول وقت ممكن، والتزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضافت فيفي، أن في هذه الفترة فكرت في فتح مقبرتها والبقاء بها، قائلة: “فكرت أفتح تربتي وأقعد فيها وأعمل مكان حلو.. أنا بحب المكان وبقيت أكلم التربي كتير وقولت لازم أقرب منه عشان يدعيلي لما أموت”.

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مواعيد عرض مسلسل شغل عالي على قناة النهار

الجدير بالذكر أن الفنانة فيفي عبده، تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بمسلسل “شغل عالي” الذي يعرض عبر قناة “النهار”.

“شغل عالي” بطولة: فيفي عبده، وشيرين رضا، ومحمد رضوان، وفريد النقراشي، ومحمد مرزبان، وأحمد عبد الله محمود، وعزة مجاهد، وسليمان عيد، وفراس سعيد، وصبري عبد المنعم، وأحمد بسيم، وأحمد جمال سعيد، وساندي مراد، وتوني ماهر، وبسمة داود، وكريم سرور، ورشا بن معاوية، ومروان يونس، وهيثم سعيد، وأمينة مغربي، ومارتينا عادل، وإنجي كيوان، وبسنت النبراوي، ومن تأليف: حسين مصطفى محرم، وإخراج: مرقس عادل.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.



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