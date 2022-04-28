“بعد رحيلها”.. معلومات قد لا تعرفها عن الفنانة فاطمة مظهر: رفض فارس السينما عملها بالفن
رحلت عن عالمنا اليوم الخميس، الفنانة القديرة فاطمة مظهر، عن عمر ناهز 78 سنة، وفقًا لما أعلنته الفنانة نهال عنبر، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة فاطمة مظهر:
- اسم الولادة: فاطمة حافظ مظهر.
- ولدت في 2 يونيو 1943.
- الأخت غير الشقيقة للنجم الراحل أحمد مظهر الذي رفض عملها بالفن ولكنها لم تلتزم برأيه.
- بدأت مشوارها الفني وهي طالبة في الجامعة.
- انشغلت بالسينما عن الدراسة، مما جعلها تعيد السنة الأخيرة.
- حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية.
- رشحها المخرج الراحل نور الدمرداش للعمل في التليفزيون، بعد مشاهدتها على خشبة مسرح كلية الآداب.
- استطاعت أن تلفت الأنظار إليها بشخصية (منى) التي قدمتها في مسلسل “القاهرة والناس”.
- التحقت بعد ذلك بالمعهد العالي للفنون المسرحية.
- عرفها الجمهور من خلال دور صديقة الفنانة زبيدة ثروت، في فيلم “الأحضان الدافئة”.
- من أشهر أعمالها التليفزيونية مسلسل “أبنائي الأعزاء شكرًا” أمام الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي.
- اعتزلت الفن في أواخر التسعينيات.
- آخر أعمالها السهرة التليفزيونية “اعترافات ليلية” الذي عرضت عام 1998.
- رحلت عن عالمنا في 28 أبريل 2022 بعد صراع مع المرض.