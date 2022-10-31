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“محافظ الشرقية” طرح 8 ألاف كيلو أرز بسعر 12 جنيه للكيلو للمواطنين بميدان عرابى بمدينة الزقازيق

محمود الشريف

لمحاربة الغلاء ومنعاً لاستغلال المواطنين أعلن الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن طرح 8 ألاف كيلو أرز بسعر 12 جنيه للكيلو الواحد أمام المواطنين بالتنسيق مع مديرية التموين وذلك بميدان عرابى بمدينة الزقازيق، وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة قامت بالتنسيق مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة شوادر ومعارض بمختلف مراكز ومدن المحافظة لتقديم السلع الإستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضه عن السوق كمبادرة للتصدي للغلاء وجشع التجار وتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط.

الشرقية

محافظ الشرقية

قال المحافظ أن الدولة حريصه على توفير السلع والمواد الغذائية وطرحها بأسعار مناسبة أمام المواطنين بالإضافة إلى تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضه وإلتزام الباعه بالأسعار المحددة.

الشرقية
الشرقية

قدم المواطنون الشكر لمحافظ الشرقية لاستجابته السريعة لهم وتوفير كميات كبيرة من الارز وطرحها بأسعار مخفضة عن السوق لسد إحتياجاتهم من هذهِ السلعه الاستراتيجية الهامة وكذلك التصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التلاعب بالأسعار وحجب السلع والإتجار بها في السوق السوداء.

محمود الشريف

كاتب محتوى إلكتروني ومحرر مقالات، حاصل على بكالوريوس إدارة أعمال.

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