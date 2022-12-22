إلهام شاهين: لازم الدولة تمنع ظهور أي شخص يقول آراء متعصبة.. ربنا جميل ولا يمكن تكون دي آراء الدين

أثارت النجمة الكبيرة إلهام شاهين، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلت بها، على هامش الجلسة الثالثة لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية.

حيث قالت إلهام، خلال كلمتها بشأن ظاهرة التعصب، والفهم الخاطئ للدين من قبل البعض، الذي يساهمون في نشر الأفكار المغلوطة: “لازم نتكلم بصراحة لو عاوزين نمنع التعصب.. الدولة تمنع ظهور أي شخص يقول آراء متعصبة على الشاشات”.

وأضافت: “في ناس ثقافتها محدودة فبتتأثر.. الغلط مش في الدين.. ولكن في من يفسر الدين”.

وتابعت: “لما حد يقول اللي مش بيصلي يستتاب ثم يقتل.. طيب وأنتم مالكم لو عاوز ربنا يموته أو يعاقبه.. ربنا هو اللي بيحاسبنا مش البشر”.

واستكملت: “شفت شيخ يقول آراء عنصرية منها إن المسلم ممكن يتجوز مسيحية لكن لا يعاملها بالحسنى.. وشيخ آخر عنده عنصرية ضد المرأة بيقول إيه يعني زوجك يضربك بعد ما شاف عورتك.. هل هذا كلام محترم يقال على الشاشات؟”.

واختتمت حديثها قائلة: “ربنا جميل ولا يمكن تكون دي آراء الدين.. لو دي آراء الدين إحنا ازاي هنحترم الدين”.

الجدير بالذكر أن الفنانة إلهام شاهين، شاركت في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل “بطلوع الروح”، وهو المسلسل الذي تدور أحداثه حول فتاة تدعى (روح) يخدعها زوجها ويستدرجها من مصر إلى وكر داعش في سوريا، فتحاول الهرب لينتهي بها المطاف في معسكر للهاربات من التنظيم.

“بطلوع الروح” بطولة: منة شلبي، وإلهام شاهين، وأحمد صلاح السعدني، ومحمد حاتم، ودياموند بو عبود، وأيمن عزب، وعزت زين، وعادل كرم، وعلي الشجيري، من تأليف: محمد هشام عبية، وإخراج: كاملة أبو ذكري.