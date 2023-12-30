“صعب أحكم على شخص بيعاني من مشاكل نفسية”.. إيناس الدغيدي لـ شيرين عبدالوهاب: «عاوزاكي تخسي وترجعي.. العاطفة مش كل حاجة»

قامت المخرجة إيناس الدغيدي، بتوجيه رسالة للفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد إعلان انفصالها عن زوجها حسام حبيب، والأزمات المُتكررة لها مع طليقها خلال السنوات القليلة الماضية.

صور مجمعة للفنانة شيرين عبدالوهاب من حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وصورة للمخرجة إيناس الدغيدي من برنامج "حبر سري"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت المخرجة، أثناء استضافتها ببرنامج “حبر سري”، والتي تقوم بتقديمة الإعلامية أسما ابراهيم، والمُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، موضحة: “صعب جداً أحكم على شخص بيعاني من مشاكل نفسية.. أنا بحب شيرين لدرجة العشق، وبحب صوتها جداً هى بالنسبة ليا نمبر وان في العالم العربي كله، وبجد من أجمل وأفضل الأصوات اللي سمعتها.. مش ممكن تتكرر تاني أبداً”.

وواصلت إيناس: “هي صديقتي وبحبها جداً، وكنت عاوزه أكلمها علشان أساندها وأقويها، وأقول ليها حاولي تعدي الأشياء اللي بتضايقك وإن العاطفة مش كل حاجة في الحياة، ونفسي أوي تفوقي لنفسك وترجعي تاني زي الأول وتخسي، وده علشان أشوف الحلاوة اللي في وجهك وخفة دمك”.

ومن جانبها، فقد قام جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب خلال الساعات القليلة الماضية، بتداول مقطع فيديو لها عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”، أثناء قيامها بزيارة بيت تصميم الأزياء الشهير الخاص بمُصممة الأزياء العراقية زينة زكي بـ دبي.

حيث أعربت المُصممة زينة، عن بالغ سعادتها بزيارة المطربة شيرين لها في بيت الأزياء الخاص بها، ووصفتها بأنها ملكة الإحساس، كما عبرت شيرين عن إعجابها الشديد بالفساتين التي تحمل توقيع مُصممة الأزياء الشهيرة زينة زكي.

وجديراً بالذكر، بأن الإعلامي عمرو أديب كشف عن تفاصيل إتصاله بـ الفنانة شيرين عبدالوهاب، بعد انتشار أخبار حول انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب.

وأوضح الإعلامي، أثناء تقديمة لحلقة الجمعة 15 من شهر ديسمبر الجاري من برنامج “الحكاية”، والمُذاع عبر فضائية “mbc مصر”، قائلاً: “من حوالي ساعة نزل خبر انفصال شيرين عن زوجها، وطبعاً أنا إتصلت بها علشان أعرف الحقيقة، وهى أكدت ليا الخبر، وقالت ليا إن الطلاق كان حضارياً وتم في هدوء تام وبإحترام ومن غير مشاكل، وقالت ليها بالنص إنها بخير حال وبصحة جيدة، وكذلك طليقها وهما قرروا ينفصلوا بسبب كثرة الأزمات والخلافات بينهم خلال الفترة الماضية”.