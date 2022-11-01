سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار، وتراجعت أسعار الذهب بمعدل 5 جنيهات في الجرام الواحد في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 1-11

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر، على النحو التالي:

• سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 1382 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 1377 جنيه مصري للشراء.

• سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 1267 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 1262 جنيه مصري للشراء.

• سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 1210 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 1205 جنيه مصري للشراء.

• سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 1037 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 1032 جنيه مصري للشراء.

• سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 806 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 803 جنيه مصري للشراء.

• سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب حوالي 9.680 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 9.640 جنيه مصري للبيع.