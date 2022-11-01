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سعر الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 1 نوفمبر 2022

عبدالله إبراهيم

تشهد أسعار الذهب حالة من عدم الاستقرار، وتراجعت أسعار الذهب بمعدل 5 جنيهات في الجرام الواحد في الأسواق المحلية، وفيما يلي نستعرض معكم أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء في مصر 1-11

جاءت قائمة أسعار الذهب اليوم في مصر، على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل جرام الذهب عيار 24 حوالي 1382 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 1377 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 حوالي 1267 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 1262 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل جرام الذهب عيار 21 حوالي 1210 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 1205 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل جرام الذهب عيار 18 حوالي 1037 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 1032 جنيه مصري للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل جرام الذهب عيار 14 حوالي 806 جنيه مصري للبيع، بينما سجل حوالي 803 جنيه مصري للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب حوالي 9.680 جنيه مصري للشراء، بينما سجل حوالي 9.640 جنيه مصري للبيع.

عبدالله إبراهيم

اعمل بمجال التدوين منذ 10 سنوات بمجالات عدة منها:
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