سعر الدولار اليوم الاثنين 19 ديسمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الاثنين الموافق 19 ديسمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري في جميع البنوك لليوم الثاني على التوالي، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من التغييرات خلال الساعات القادمة، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: