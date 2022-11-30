أخبار مصر

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

أسامة مقلد

شهدت أسعار صرف الدولار صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022

البنك سعر الشراء سعر البيع
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE نحو: 24.5 24.55
سجل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو: 24.54 24.6
سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB نحو: 24.54 24.6
سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر نحو: 24.5 24.6
سجل سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB نحو: 24.5 24.6
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB نحو: 24.57 24.59
سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي نحو: 24.54 24.6
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو: 24.5 24.6
سجل سعر الدولار في بنك مصر نحو: 24.5 24.55
سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي نحو: 24.44 24.51
سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو: 24.53 24.6
سجل سعر الدولار في EGBANK نحو: 24.57 24.6
سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو: 24.5 24.6
سجل سعر الدولار في بنك HSBC نحو: 24.51 24.61
Avatar of أسامة مقلد
أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.

اترك تعليقاً