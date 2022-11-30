سعر الدولار اليوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري USD/EGP

شهدت أسعار صرف الدولار صباح اليوم الأربعاء الموافق 30 نوفمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: