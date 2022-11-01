سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 نوفمبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري، ومن المتوقع أن يشهد المزيد من التغيرات خلال الساعات المقبلة، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: