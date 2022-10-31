سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر 2022 مقابل الجنيه المصري

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الاثنين الموافق 31 أكتوبر 2022 حالة من الثبات أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري: