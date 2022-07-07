أخبار مصر

سعر الدولار اليوم الخميس 7 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

بعد ارتفاعه أمس بمعدل 3 قروش، استقر سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

سعر الدولار اليوم الخميس 7 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • سعر الدولار في البنك الأهلي المصري NBE

سعر الدولار اليوم السبت 9 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أهم أخبار مصر اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري 18.89 للبيع، و18.83 للشراء.

  • سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي 18.91 للبيع، و18.85 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 18.91 للبيع، و18.84 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك HSBC

سجل سعر الدولار اليوم في بنك إتش إس بي سي 18.55 للبيع، و18.45 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك بلوم مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك بلوم مصر 18.91 للبيع، و18.81 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 18.91 للبيع، و18.84 للشراء.

  • سعر الدولار في المصرف العربي الدولي AIB

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي 18.91 للبيع، و18.81 للشراء.

  • سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي ADIB

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.91 للبيع، و18.86 للشراء.

  • سعر الدولار في البنك الأهلي اليوناني NBG

سجل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني 18.89 للبيع، و18.83 للشراء.

  • سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 18.91 للبيع، و18.85 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس 18.91 للبيع، و18.83 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك مصر

سجل سعر الدولار اليوم في بنك مصر 18.89 للبيع، و18.83 للشراء.

  • سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي

سجل سعر الدولار اليوم في البنك العربي الإفريقي 19.91 للبيع، و19.81 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك القاهرة

سجل سعر الدولار اليوم في بنك القاهرة 18.82 للبيع، و18.72 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 18.91 للبيع، و18.85 للشراء.

  • سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان HD

سجل سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان 18.91 للبيع، و18.85 للشراء.

  • سعر الدولار في EGBANK

سجل سعر الدولار اليوم في إيجي بنك 18.91 للبيع، و18.87 للشراء.

  • سعر الدولار في المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 18.89 للبيع، و18.83 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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